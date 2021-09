È pronta l’area sportiva di Cocquio Trevisago in contrada Tagliabò: inaugurazione domenica

L’amministrazione comunale di Cocquio Trevisago annuncia il completamento dell’area pubblica adibita a parco sportivo in Contrada Tagliabò, nei pressi del Centro Commerciale. e per presentare la struttura invita tutti i cittadini ad un evento pubblico che si terrà domanica prossima, 19 settembre.

Il nuovo parco sorge su quello che fino a poco tempo fa era conosciuto da tutti come il “pratone”: un’ampia area verde decisamente poco sfruttata (se non da qualche associazione locale per feste danzanti e serate gastronomiche estive), «ma della quale gli amministratori hanno sempre capito la forte potenzialità. Un terreno pianeggiante, in una zona del paese estremamente centrale, che il Sindaco aveva promesso di trasformare in un vero e proprio parco dedicato soprattutto ai giovani del territorio, con campo da basket e calcetto, panchine, pista ciclabile per bambini, un’area parcheggio e… altre sorprese», si legge nel comunicato diramato dal Comune.

Il progetto, che ha subito uno stop durante la fase del lockdown, è ora concluso: domenica 19 alle ore 15, dopo l’inaugurazione ufficiale con il consueto “taglio del nastro” i ragazzi di Cocquio potranno aprire i cancelli e cimentarsi in un mini torneo di basket organizzato con l’associazione Mini Basket Play, mentre i più piccoli potranno percorrere la mini pista ciclabile dedicata a loro nel parco, e per chi lo vorrà ci sarà la possibilità di partecipare ad una “pedalata di gruppo” lungo la ciclabile di recente realizzazione che porta al Vecchio Mulino.

Tra le esibizioni sportive sarà presente anche l’associazione Pattinando Cocquio con le sue atlete, e seguirà un breve spettacolo di acrobatica aerea a cura dell’Associazione Kabum di Varese.

Alle 16.30 si terranno altri due eventi molto interessanti: la dimostrazione dell’utilizzo dei droni a

cura della Polizia Locale e una dimostrazione di addestramento cani a cura dell’associazione K9

Working Dog.

Resta da scoprire il nome che verrà dato al parco: su questo però c’è il massimo riserbo, poiché il nome è stato scelto attraverso un concorso rivolto ai bambini delle scuole di Cocquio, e verrà svelato durante la manifestazione di domenica.

«Il sindaco e l’amministrazione non nascondono l’orgoglio di sapere che da domenica

prossima i giovani del potranno finalmente ritrovarsi in uno spazio dedicato a loro, dove praticare sport e trascorrere ore in compagnia all’aria aperta, esigenza tipica della loro età soprattutto in periodo storico come quello che stiamo vivendo: mai come ora tutti abbiamo voglia di uscire, e da domenica Cocquio avrà un nuovo punto di ritrovo dove poterlo fare all’insegna dello sport e del divertimento», si legge in una nota.