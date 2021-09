Pronto il percorso della 100a Tre Valli Varesine. Record di squadre del World Tour al via

Sarà di nuovo la salita – non lunghissima ma piuttosto ripida – tra Calcinate del Pesce, Morosolo e Casciago a fare da trampolino di lancio per il vincitore della Tre Valli Varesine in programma martedì 5 ottobre, un’edizione storica e particolarmente attesa visto che è la 100a della classicissima organizzata dalla “S. C. Alfredo Binda”.

La società diretta da Renzo Oldani ha ufficializzato oggi, martedì 21 settembre, il percorso definitivo della gara che vedrà al via un numero record di formazioni del World Tour: sono ben 16 i team della massima categoria mondiale (sui 19 esistenti) che hanno depositato la propria iscrizione per la Tre Valli. Mai così tante da quando esiste l’attuale classificazione internazionale per i gruppi sportivi, un successo totale degli organizzatori che, a questo punto, dovrebbero accogliere alla partenza da Busto Arsizio tanti “big” del pedale. Su tutti il trionfatore degli ultimi due Tour de France, lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ma anche il neo-campione del mondo Filippo Ganna visto che la Ineos Grenadier ha rotto le riserve e ha inviato la propria iscrizione. E chissà che a Varese non sfrecci anche il prossimo campione del mondo su strada, colui che domenica 26 vincerà la prova iridata a Lovanio, in Belgio: le possibilità a questo punto sono alte.

IL PERCORSO

Come accennato, e come noto da tempo, la Tre Valli Varesine numero 100 scatterà da Busto Arsizio: le operazioni preliminari si svolgeranno nella sede dello sponsor Eolo da dove i corridori partiranno alle 11,55, per poi prendere il via ufficiale a mezzogiorno in piazza Duca d’Aosta. I primi 24 chilometri (la gara ne misura 196) saranno percorsi in un circuito cittadino a Busto da ripetere due volte, poi la carovana imboccherà un tratto in linea di 30 chilometri che attraverserà Solbiate Olona, Fagnano Olona, Cairate, Castelseprio, Carnago, Caronno Varesino, Morazzone. Gazzada Schianno, Buguggiate entrando a Varese dalla Schiranna per poi salire da Bobbiate, Casbeno e transitare una prima volta in via Sacco. Il circuito cittadino di Varese misurerà 13 chilometri e verrà ripetuto 8 volte con le salite del Montello e di Bobbiate-Casbeno: nelle ultime due tornate però si aggiungerà l’erta tra Calcinate e Casciago a rendere più duro il finale come avvenne nel 2019, quando vinse un fenomeno assoluto come Primoz Roglic. [1167630] L’Astana di Gorka Izagirre ci sarà: ha vinto il Grande Trittico Lombardo 2020

LE SQUADRE

Come detto, sono ben 16 su 19 le squadre World Tour annunciate alla partenza: si tratta di Ag2r Citroen Team, Astana-Premier Tech, Bahrain Victorious, Bora-Hansgrohe, Cofidis, Ef Education-Nippo, Groupama-Fdj, Intermarché-Wanty-Gobert, Israel-Start Up Nation, Lotto Soudal, Movistar, Bike Exchange, Ineos-Grenadier, Qhubeka-NextHash, Trek-Segafredo e UAE Team Emirates. Le uniche assenti sono quindi la Deceuninck-Quick Step, la Jumbo-Visma e la DSM.

Il gruppo comprenderà anche 8 formazioni Professional (il gradino immediatamente inferiore) tra cui tutte le principali squadre italiane con la Eolo-Kometa che “corre in casa” visto che ha la propria base operativa a Besozzo. A completare lo schieramento anche una formazione Continental.

NON SOLO “PRO”

La gara dei professionisti sarà l’appuntamento clou, quello che chiuderà una serie di eventi tutti curati dalla “Binda”: sabato e domenica si terrà la Gran Fondo Tre Valli con le prove a cronometro e in linea che richiameranno centinaia e centinaia di appassionati anche da lontano (si punta ad arrivare a 1.500 iscritti). Martedì invece, alla mattina, si correrà la prima edizione assoluta della Tre Valli Women, gara femminile per la categoria Elite, l’equivalente dei professionisti maschili.

TUTTA LA TRE VALLI SU VARESENEWS

Come di consueto, VareseNews – che è anche media partner della “Binda” – seguirà nei dettagli tutti gli eventi legati alla Tre Valli Varesine: nei giorni precedenti alla gara sarà aperto il liveblog nel quale racconteremo in diretta sia la vigilia della gara, sia lo svolgimento “minuto per minuto” della grande classica del nostro ciclismo.