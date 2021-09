“Puliamo il mondo”: Legambiente Gallarate all’opera per una città più pulita

Il weekend di sabato 25 e domenica 26 settembre sarà all’insegna della cura del verde in occasione della duplice iniziativa di Legambiente e di Regione Lombardia, Puliamo il mondo e La giornata del verde pulito. A Gallarate Legambiente sabato sarà in piazza Risorgimento dalle 10 alle 12 per ripulire la città.

Sono invitati tutti i cittadini che vogliano avere una città più pulita: «Insieme possiamo fare la differenza, un metro quadrato alla volta. La cura dell’ambiente è ormai necessaria».

Chi prenderà parte all’iniziativa dovrà vestire di giallo e portare un paio di guanti da casa. Il tutto si svolgerà nel rispetto delle regole anti-Covid.