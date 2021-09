Con #PuliAMOillago Lavena Ponte Tresa aderisce a Puliamo il mondo e alla Giornata del Verde pulito

Dal 24 al 26 settembre torna la manifestazione Puliamo il mondo, che in Lombardia si svolgerà in collaborazione con la Giornata del Verde pulito promosso dalla Regione.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean Up The World, il più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale, nato a Sydney nel 1989, che coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 Paesi. In Italia gode del patrocinio del ministero dell’Ambiente, del ministero dell’Istruzione, di Upi e Anci.

Per la ventinovesima edizione di Puliamo il Mondo, sono in programma decine di eventi in tutta la Lombardia. Dalle scuole ai cortili, dalle strade ai fiumi, dai parchi alle stazioni: la tre giorni di volontariato come sempre riempirà sacchi di rifiuti che invadono ogni giorno l’ambiente che ci circonda. L’obiettivo della campagna è restituire aree degradate alla fruizione da parte della cittadinanza e sensibilizzare gli abitanti sull’abbandono dei rifiuti, una pratica ancora troppo diffusa in tutte le città: dai mozziconi di sigaretta gettati in strada a interi sacchi e materiali ingombranti in aree verdi e ai lati delle strade, che diventano discariche a cielo aperto di pneumatici, mobilio, ma anche di elettrodomestici, particolarmente pericolosi per l’ambiente.

Anche Lavena Ponte Tresa parteciperà alle due manifestazioni con l’iniziativa transforntaliera #PuliAMOillago nel Golfo Italo-Svizzero di Ponte Tresa, domenica 26 dalle ore 8:30 alle 13:00. L’evento è “senza frontiere” perché i partecipanti, sub e cittadini, saranno impegnati nella pulizia del Golfo a cavallo fra i due Stati. Promotori dell’evento, oltre al comune di Lavena Ponte Tresa, sono infatti anche le municipalità svizzere di Caslano e Tresa.

Ecco il programma nel dettaglio:

Ore 8:30 accoglienza partecipanti nell’area feste di Lavena Ponte Tresa

Ore 9:00 iscrizioni dei gruppi sub e dei volontari

Ore 9:30 inizio operazioni

Ore 11:30 termine delle attività subacquee

Ore 12:30 chiusura lavori

Ore 13:00 incontro conviviale presso l’oratorio di Lavena