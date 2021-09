Quando la fotografia incontra la pittura: a Sesto Calende la mostra dei “Pittografi”

‘Eravamo due amici al bar’, non poteva essere miglior nome da attribuire alla mostra che prenderà spazio nella sala della Pro Sesto Calende di Viale Italia, 5 (la passeggiata lungo il Ticino) a partire da sabato 11 settembre fino a venerdì 25.

Dall’incontro della pittura di Claudio Forlani con fotografia di Claudio Vassallo è infatti nato il nuovo progetto artistico dei “Pittografi”, perché spesso le idee migliori nascono così, all’improvviso, magari da una semplice conversazione tra amici.

L’inizio di questa collaborazione è da imputare ad un incontro casuale, destino vuole sul parquet di una Scuola di Ballo dove è nata una amicizia tra due persone accumunate dalla passione in comune per l’arte dell’immagine, dal nome di battesimo, dalla città a cui sono legati e dalla passione per la poesia, che non mancherà nel corso della mostra.

Comune, infine, anche l’amore per l’immagine ma declinata in due modi differenti, tra fotografie e pennelli, differenze che convergeranno a breve in una nuova progettualità: quella di diventare dei ‘Pittografi‘.

«Si parte da una mia foto, lasciando poi che sia il Pittore del duo a completare l’immagine con la Sua arte trasformandola in una sinergia tra fotografia e pittura che noi definiamo Pittografia» spiega Vassallo che insieme a Forlani ha scelto, non a caso, come “prima” del debutto proprio Sesto.