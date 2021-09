Rally San Martino a Pedersoli. Mauro Miele piazzato, Oldani vince la classe

Buona prova dei piloti varesotti impegnati nel Rally San Martino, l’importante gara trentina valida come penultima prova del calendario del Campionato Italiano WRC. Una competizione che non vede in lizza per il titolo equipaggi di casa nostra dopo che negli anni scorsi Simone Miele è arrivato vicino al successo finale in più occasioni.

Con il pilota di Olgiate Olona concentrato sulla IRCup (è leader della graduatoria a una gara dal termine), la sua scuderia DreamOne Racing ha ugualmente presentato al via due vetture cogliendo il 14° posto assoluto con l’altro Miele, papà Mauro, navigato per l’occasione da Edoardo Brovelli sulla Skoda Fabia R5. (foto Edoardo Cazzato / VareseNews)

Prestazione di rilievo considerando che il veterano del nostro rallysmo era fermo praticamente da inizio luglio (eccezion fatta per le due speciali corse all’Appennino Reggiano) e che il San Martino era tappa di rodaggio in vista della partecipazione alla gara mondiale del RACC.

Sulla seconda Fabia R5 della DreamOne Racing ha preso invece posto Sara Micheletti, insieme a Roberto Mometti: per lei, all’esordio assoluto nella gara tricolore trentina (e alla seconda prova su una R5) il 28° posto finale e la vittoria in campo femminile.

Bello anche il fine settimana di Marco Oldani, pilota varesino che quest’anno ha scelto proprio il CIWRC per gareggiare: in tre rally stagionali in questo campionato, Oldani ha centrato per tre volte la vittoria in classe R3C. Con lui, sulla Renault Clio R3, un navigatore della nostra provincia, l’esperto Pietro D’Agostino.

Il Rally San Martino è stato vinto da Luca Pedersoli e Anna Tomasi a bordo di una Citroen Ds3 WRC con 11″ di vantaggio sulla Hyundai i20 R5 di Luca Rossetti e 49″ sulla Skoda Fabia Evo R5 di Andrea Carella. Questi tre piloti si giocheranno il titolo nell’ultimo rally in programma, quello ACI Como del 24 ottobre: Carella comanda la classifica con 66,5 punti davanti a Pedersoli che ne ha 63,75 e a Rossetti a quota 60,75. Il coefficiente maggiorato della gara lariana lascia ulteriormente aperte tutte le soluzioni. Il nostro Marco Oldani invece si è assicurato la coppa per il vincitore delle classi R3.