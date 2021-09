Dalla Regione 2,5 milioni di euro per il Centro Provinciale di Emergenza alle Fontanelle

La notizia era stata anticipata nel giugno scorso dal consigliere regionale Giacomo Cosentino (leggi qui): Regione Lombardia ha stanziato 16 milioni di euro per implementare i centri di emergenza; di questi 2.560.000 euro sono destinati alla Provincia di Varese e verranno utilizzati per finanziare il progetto del Centro Provinciale dell’emergenza alle Fontanelle. L’area tra Malnate e Vedano Olona, che è sede della Protezione Civile provinciale e nei mesi di lockdown è servita come hub per i tamponi, verrà implementata e potrebbe ospitare anche i vigili del fuoco e le ambulanze dell’agenzia regionale emergenza urgenza.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, ha dato il via libera a un contributo di 16 milioni di euro, ripartito su tre annualità, per le province lombarde, la Città Metropolitana di Milano e alcuni enti locali, per implementare la rete dei Centri Polifunzionali di emergenza dislocati nel territorio lombardo.

«Ancora una volta – ha ricordato l’assessore – Regione Lombardia ha dato prova della grande attenzione che dedica al sistema di volontariato di Protezione civile. Sosteniamo concretamente gli Enti locali supportandoli in tutto ciò che riguarda il ‘sistema’ delle Colonne Mobili Provinciali che tanto fanno per il nostro territorio».

«Negli ultimi mesi i nostri volontari di Protezione civile – ha proseguito – hanno dato prova di grande determinazione e coraggio, affrontando la fase pandemica in modo eccellente pur continuando a svolgere ordinarie attività di supporto ai territori. Sono intervenuti in maniera tempestiva durante il maltempo ripristinando la sicurezza e dando supporto alle popolazioni colpite. Regione Lombardia continuerà ad onorare la promessa di sostenere i nostri volontari per migliorare l’intero comparto e garantire continuità alle attività».