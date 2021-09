Regione Lombardia: “Pronto il piano per la terza dose del vaccino anti Covid”

La decisione resa nota dal generale Francesco Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid, di dare il via alla somministrazione della terza dose di vaccino dal prossimo lunedì 20 settembre trova una immediata sponda nella Regione Lombardia, che si è detta pronta a seguire questa indicazione.

«In attesa della puntuale definizione della popolazione target da parte del Ministero della Salute – si legge in una nota emessa dal Pirellone – l’Unità di Crisi di Regione Lombardia ha già definito le attività e le priorità per l’elaborazione del piano operativo per la somministrazione di dosi addizionali e dosi booster». In un primo tempo, i destinatari della terza dose del vaccino sono i pazienti maggiormente esposti o a maggior rischio di malattia grave.

«Si inizierà dai pazienti trapiantati di organo solido e di cellule staminali ematopoietiche e si proseguirà con le altre categorie di pazienti immunocompromessi, come i pazienti in chemioterapia» conferma il comunicato regionale. «Il piano operativo, dopo la condivisione con le ATS, le ASST e le rappresentanze dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle farmacie sarà presentato ufficialmente la prossima settimana in conferenza stampa».