“Rendiamo Gallarate una città a misura d’uomo con il voto a Margherita Silvestrini”

Giulia Romaniello e Barbara Tozzini della lista Città è Vita, a sostegno di Margherita Silvestrini alle elezioni amministrative di Gallarate, inviano una lettera in cui esprimono le motivazioni della loro adesione alla candidata sindaco.

“Quando guardo la mia città vedo che ci sono i fondi per lavare le strade dove viaggiano le auto ma non per sistemare i marciapiedi dove viaggiano i pedoni, vedo che non c’è posto per l’ospedale ma si trova sempre per il centro commerciale e mi chiedo se per amministrare la nostra casa non sia giunto il momento di affidare il compito ad una donna.

La vita delle donne è in gran parte fatta di ascolto e di spirito di servizio, una donna è abituata a soddisfare i bisogni dei propri figli, a consolare il marito quando il lavoro è troppo stressante, a curare i genitori quando l’età avanza, a sacrificare il proprio tempo per la casa a beneficio di tutta la famiglia. Ma una donna sa anche essere pratica quando si tratta di fare delle scelte e forte quando ci sono da prendere delle decisioni difficili.

Abbiamo finalmente l’occasione per votare una donna come sindaco di Gallarate, Margherita Silvestrini, e di portare in consiglio comunale un nutrito numero di donne. Possiamo mettere in campo la nostra capacità di ascolto per dare più attenzione alle esigenze dei cittadini, la nostra capacità di cura per migliorare i servizi per le persone più disagiate, la nostra capacità di insegnamento per rendere la città più vivibile per le nuove generazioni, il nostro buon gusto per rendere la città bella e accogliente.

Possiamo soprattutto mettere in campo la praticità delle donne per rendere Gallarate, la nostra città, una città da vivere, attenta alle esigenze delle famiglie e soprattutto dei meno fortunati ma anche vivace e divertente per i cittadini che intendono vivere qui.

Trasformiamo la nostra città da un dormitorio per pendolari con le strade a misura di Suv ad una piazza viva a misura di ragazzi, anziani, uomini e donne. Abbiamo l’occasione di farlo, votando Margherita Silvestrini come sindaco, proviamo a rendere la nostra città un posto migliore”

