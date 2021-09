Rescaldina, Adriana Gulizia è il nuovo assessore alle opere pubbliche

Adriana Maria Gulizia entra nella squadra di giunta di Rescaldina: la nomina è arrivata con il decreto firmato dal sindaco Gilles Ielo mercoledì 22 settembre, che assegna al nuovo assessore le deleghe a pianificazione territoriale e sostenibilità ambientale, politiche energetiche, edilizia pubblica e privata, opere pubbliche e progetti strategici.

Gulizia, 52 anni, è iscritta all’Ordine degli Architetti Paesaggisti e Pianificatori di Milano e dal 2005 è funzionario del settore Ambiente, Urbanistica, Lavori Pubblici e Commercio del comune di Saronno, dopo aver lavorato al settore Urbanistica ed Edilizia privata e al settore Lavori pubblici ed Ecologia del comune di Sedriano ed al settore tecnico del comune di Arese. Dal 26 gennaio al 30 dicembre 2015 ha fatto anche parte del consiglio di amministrazione del Parco Alto Milanese.

Con il suo ingresso in giunta la squadra di governo cittadino del primo cittadino torna al completo dopo che per alcune settimane una sedia era rimasta vacante a seguito delle dimissioni di Elena Terraneo. Eletta con 83 voti di preferenza alle elezioni amministrative del 2019, Terraneo aveva deciso di rinunciare al banco in consiglio comunale lasciando il posto a Federica Vezzoli, che aveva ricevuto lo stesso numero di consensi, ed entrando in giunta come assessore esterno; a fine luglio, poi aveva deciso di lasciare l’incarico per le difficoltà nella conciliazione della vita amministrativa con quella personale.

La nomina del nuovo assessore è stata anche l’occasione per il sindaco per procedere ad una rimodulazione delle deleghe, sostituendo quella alle relazioni esterne e comunicazione assegnate a Gianluca Crugnola con la delaga allo sviluppo tecnologico e reti informatiche e riservando a sé stesso «la trattazione degli affari relativi alle partecipate (inizialmente assegnata all’assessore Francesco Matera ma poi rimessa ad inizio anno, ndr) e relazioni esterne e comunicazione».