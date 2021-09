Riapre per tre giorni la campagna abbonamenti della Pallacanestro Varese

È ancora possibile tesserarsi per assistere alle partite interne della Openjobmetis: Pallacanestro Varese riapre infatti, per tre giorni, la propria campagna abbonamenti denominata “Back Home”. Un modo per ricordare come la stagione in corso sia quella del ritorno dei tifosi sugli spalti del palazzetto, nonostante una serie di limitazioni sul numero delle presenze e sul comportamento da tenere.

Mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 la sala conferenze “Gualco” della Enerxenia Arena (ci si accede dall’ingresso parterre nord, sotto la Curva) sarà quindi aperta per sottoscrivere le tessere annuali per i posti ancora disponibili: nei tre giorni l’ufficio aprirà alle ore 16 per chiudere alle 20. Se la prima fase aveva riguardato solo i possessori del “Fan Kit” della società biancorossa emesso nell’estate 2020, in questo secondo periodo gli abbonamenti saranno disponibili per tutti i tifosi che volessero partecipare alle partite interne della Openjobmetis. Chi fosse ancora in possesso del Fan Kit potrà decidere se scalare dalla tessera l’importo residuo oppure lasciarlo come ulteriore supporto al club. Per velocizzare le operazioni d’ufficio, la società consiglia di scaricare e compilare il modulo disponibile CLICCANDO QUI.

I prezzi prevedono, oltre a quello intero, quello scontato per gli aderenti al trust “Il basket siamo noi”. In tribuna, curva e galleria sono inoltre previsti prezzi speciali sia per i tifosi under 18 sia per i più giovani under 14. Naturalmente l’ingresso a Masnago sarà subordinato al possesso delle documentazioni previste dalle normative anticovid che saranno adottate di volta in volta. Se le norme dovessero imporre il distanziamento sociale ai titolari degli abbonamenti potrebbe essere chiesto di occupare dei posti diversi da quelli indicati sulla tessera.

I PREZZI settore per settore

COURT SIDE 3.000.

PARTERRE (OVEST-NORD-SUD) e 2.000 (intero); 1.960 (trust).

PARTERRE EST: 1.000 (intero); 960 (trust).

TRIBUNA GOLD EST – OVEST: 500 (intero); 460,00 (trust); 250 (under 18); 230,00 (under 14).

TRIBUNA SILVER A – B – EST – OVEST: 370 (intero); 330 (trust); 185 (under 18); 165 (under 14).

CURVA NORD e GALLERIA: 230 (intero); 190 (trust); 120 (under 18); 105 (under 14).