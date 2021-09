Rientrano nell’oncoematologia pediatrica di Varese i volontari della Fondazione Ascoli

Arriva anche a Varese la campagna “Accendi d’oro, accendi la speranza”, che si celebra in tutta Italia dal 20 al 26 settembre per sensibilizzare cittadini e Istituzioni sulla realtà dell’oncoematologia pediatrica: i volontari della Fondazione Giacomo Ascoli sono stati autorizzati da Asst 7 Laghi a rientrare in Day center proprio nella mattinata di oggi, lunedì 20 settembre, dopo oltre un anno di assenza per il contenimento della pandemia, per giocare con bambini e ragazzi in cura e proporre loro di tatuarsi sulle braccia i Gold Ribbon, i nastrini dorati simbolo dell’oncoematologia pediatrica.

Chi indossa i fiocchi d’oro riconosce apertamente il coraggio, la forza e la resilienza dei bambini e adolescenti che combattono il cancro e delle loro famiglie.

«Come sempre in occasione della campagna “Accendi d’oro, Accendi la speranza” vogliamo concentrarci sul lavoro di sensibilizzazione e di prevenzione tra i giovanissimi – spiega Angela Ballerio, mamma di Giacomo Ascoli, scomparso a 12 anni per un linfoma non Hodgkin – Chiediamo alle scuole di poter incontrare gli studenti e parlare con loro di stili di vita sani e di diagnosi precoce, e quindi parlare di come porre attenzione a possibili segnali di malattia. Purtroppo la pandemia ha reso più difficili screening e visite specialistiche anche per adolescenti e preadolescenti, ma poter iniziare le cure il prima possibile in queste battaglie è fondamentale»,



A livello nazionale la manifestazione di sensibilizzazione avrà culmine in due appuntamenti: la corsa “Io corro per Loro”, in programma domenica 26 settembre a Milano, e il convegno “Insieme per adolescenti e giovani adulti con tumore” che chiuderà le celebrazioni del Settembre d’Oro domenica 3 ottobre con un approfondimento medico-scientifico promosso da AIEOP – Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica, AIOM – Associazione Italiana Oncologia Medica e FIAGOP (Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica).