Rintracciato grazie a “Chi l’ha visto?“ il giovane sparito da Varese a giugno

«Sta bene il giovane che non aveva più dato notizie ai familiari dopo aver mandato una foto da Roma il 6 settembre. Si è messo in contatto con loro dopo l’appello in diretta della zia a “Chi l’ha visto?».

È con un post sulla pagina facebook che la redazione della celebre trasmissione di Rai3 annuncia il ritrovamento del giovane sparito da casa dalla provincia di Varese qualche mese fa.

Del ragazzo, 26 anni, di Mornago, non si avevano più notizie dal 28 giugno.

Di poche ore fa la svolta, con la chiamata ai famigliari.