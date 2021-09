Rinviata la pulizia dei sentieri a Baveno

A causa delle previsioni meteo previste per domani 18.09, la programmata pulizia dei sentieri é rinviata a sabato 2 ottobre.

L’Amministrazione Comunale di Baveno, con il supporto della Protezione Civile Baveno, del Cai Baveno e del Gruppo Alpini organizza due giornate di pulizia dei sentieri a Baveno.

“Continua – segnalano il sindaco di Baveno Alessandro Monti e il consigliere delegato all’ambiente Filippo Ferrari – l’impegno e il lavoro per la manutenzione dei sentieri del nostro Comune. Un grande grazie va ai volontari e alle associazioni ed enti coinvolti, senza i quali sarebbe impossibile realizzare le due iniziative”.

Nel merito sono due gli appuntamenti: sabato 25 settembre per la pulizia dei sentieri M2 e M3A (con ritrovo ore 07:00 piazzale Giordano) e sabato 2 ottobre per la pulizia dei sentieri in zona Oltrefiume (ritrovo ore 08:30 parcheggio di via Cairoli).

Nell’invitare i volontari a partecipare, è necessario di munirsi di abbigliamento adatto, scarpe adeguate e guanti da lavoro.