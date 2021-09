Riparte all’insegna dello sport la stagione invernale della piscina di Saronno

È positivo il bilancio del periodo estivo presso il centro sportivo di via Miola: il Campus Estivo rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 4 anni fino a 14 anni ha ottenuto l’adesione di quasi 1000 bambini che, nelle dodici settimane non-stop di durata del Campus, dal 14 giugno al 3 settembre, hanno frequentato il centro sportivo nel massimo rispetto delle regole e in totale sicurezza, tutelando così le famiglie e la comunità. I bambini hanno potuto passare ore di svago nella vasca esterna nelle ore più calde, hanno praticato vari sport oltre ai corsi nuoto, svolgendo ogni giorno attività come il calcio, l’atletica, la pallavolo, il tiro con l’arco e il pattinaggio e tantissimi giochi di gruppo. I più piccoli hanno partecipato a laboratori mirati e svolto attività ludico ricreative come la “baby dance” e molti altri giochi di intrattenimento.

L’impianto natatorio estivo ha registrato oltre 12.600 ingressi di utenti paganti durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2021, a cui si sommano tutti gli ingressi gratuiti effettuati tramite i voucher di recupero che la direzione ha messo a disposizione per i clienti che avevano un credito da recuperare a causa della chiusura per il Covid-19. Questi dati positivi dimostrano come l’impianto natatorio comunale, completamente rinnovato a seguito degli interventi realizzati durante il periodo di lock-down, abbia ricevuto un grande apprezzamento da parte dei saronnesi.

Ed ora il centro sportivo di via Miola è pronto ad iniziare la stagione invernale con lo slogan “La passione che ci accomuna”.

Dal 1° di settembre sono ripartiti tutti i corsi di nuoto per gli adulti e i corsi di Acqua Fitness e da lunedì 6 settembre ripartono anche i corsi di nuoto per i bambini. Il programma della stagione invernale 2021/2022 presenta molte nuove attività dedicate agli adulti, come per esempio il corso di “Acqua Cardio Tone”, una tipologia di allenamento che prevede una prima fase dedicata all’attività aerobica e una seconda fase in cui il lavoro è dedicato alla stimolazione muscolare attraverso l’uso di vari attrezzi e il corso di “Acquapole Cage”, attività funzionale a circuito adatta a tutti i tipi di utenza e di allenamento.

Il nuovo “Corso di Nuoto per Fobici” finalizzato a superare la paura dell’acqua (idrofobia) e apprendere le nozioni base del nuoto anche da adulti, visto il grande successo ottenuto durante il corso già introdotto al mattino, verrà riproposto anche in formula serale ogni giovedì sera.

Un’ulteriore novità è il calendario di “eventi speciali” programmato ogni mese, come per esempio la “Palestra in Acqua”, che ha l’obiettivo di arricchire la sessione personale di nuoto con l’utilizzo di attrezzi: elastici a vita e caviglie per il nuoto con la resistenza, boxing, barre per trazioni, flessioni, addominali e tant’altro.

Oltre a queste nuove proposte all’insegna del recupero della forma fisica attraverso la ginnastica in acqua, vengono riconfermati tutti i corsi di Acqua Fitness già introdotti negli anni precedenti con informazioni aggiornate disponibili sul sito www.piscinadisaronno.it e tramite l’APP “Saronno Servizi S.S.D” scaricabile gratuitamente su Google Play e App Store.

Dal 20 settembre riparte anche il Programma Fitness al Palaexbo Comunale di via Piave, con il consueto calendario di corsi rivolti a tutte le età, dalla Ginnastica Dolce praticabile anche dagli anziani, all’Hip Pop rivolto ai ragazzi, fino ad arrivare al corso di Military Training, per gli amanti della pratica sportiva ad alto impatto che si ispira agli allenamenti militari.

Continua inoltre a riscuotere successo il nuovo Campo Padel, inaugurato proprio all’interno del Palaexbo durante il 2020 per rispondere all’aumento della richiesta di campi accessibili destinati a questo sport in forte crescita e recentemente coperto con tensostruttura per consentire l’attività anche durante la stagione invernale.

«È con grande soddisfazione che proseguiamo nel rilancio dei nostri spazi riservati allo Sport, continuando a mantenere alta la guardia e la sicurezza necessaria per la tutela della salute – ha dichiarato Augusto Airoldi, Sindaco di Saronno –. Con l’auspicio di poter davvero consentire a tutti i nostri cittadini di continuare a svolgere in totale continuità la pratica sportiva e coltivare la “ Passione che ci Accomuna”, auguro un buon lavoro a tutto lo staff della Saronno Servizi S.S.D».

«Raccolgo con grande entusiasmo, come nuovo Amministratore di Saronno Servizi S.S.D. la sfida di contribuire al rilancio dello Sport attraverso la nostra Piscina Comunale e il Palaexbo – ha dichiarato Cesare Camillo Fusi, nuovo Amministratore Unico Saronno Servizi S.S.D. – nella consapevolezza che lo Sport rappresenta da sempre un elemento fondamentale per lo sviluppo e la crescita di bambini e ragazzi, e porta benessere alle persone di tutte le età».