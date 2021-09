“Ritorno”, concerto di fine estate del Corpo Musicale Santa Cecilia di Castellanza

Il senso dell’evento sta tutto nella parola scelta come titolo: “Ritorno”. Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Castellanza torna ad abbracciare – almeno idealmente – il proprio pubblico in occasione del tradizionale concerto di fine estate, l’anno scorso cancellato a causa dell’emergenza sanitaria.

L’appuntamento così a lungo atteso è fissato per sabato 25 settembre alle ore 21 nel cortile d’onore del Palazzo comunale di Castellanza. «‘Ritorno’ è il titolo scelto per l’imminente concerto, perché finalmente sabato la Banda potrà rincontrare il suo pubblico dopo quasi due anni di lontananza a causa della pandemia. “Ritorno” vuole anche alludere all’esperienza che abbiamo vissuto come membri del Corpo musicale – dichiara il presidente Davide Tarlazzi – Quando, dopo il lungo e problematico blocco imposto dal Covid, è stato possibile riprendere in sicurezza le prove,

la formazione si è ricompattata e attivata per costruire una proposta che vuole comunicare passione per la musica d’insieme e desiderio di condividere tale interesse con la città, che, ne sono certo, non mancherà di ricambiare con calore e affetto».

Non vede l’ora di tornare ai concerti dal vivo anche il Maestro Daniele Balleello, a cui sono come sempre affidate la direzione e la concertazione: «Senza rivelare troppo sul programma che abbiamo preparato per questa bella e importante occasione, possiamo dire che ci sarà la possibilità di ascoltare una sorta di ‘best of’ della Banda. Riproporremo alcuni dei nostri più amati cavalli di battaglia – spiega – La nostra speranza è che la serata diventi un ritorno alla spensieratezza e all’allegria a cui per tanto tempo abbiamo dovuto rinunciare. Quindi abbiamo scelto brani ritmati, che infondono buonumore. Cercheremo di rendere partecipi gli ascoltatori della grande gioia che abbiamo provato tornando a suonare tutti insieme durante le prove».

All’inizio del concerto si terrà la premiazione degli sportivi castellanzesi e delle Associazioni Sportive di Castellanza che hanno eccelso nella pratica dello sport nel corso del 2020 e del 2021 a livello regionale, nazionale e/o internazionale .

Per assistere al concerto è obbligatoria la prenotazione presso la Biblioteca Civica di Castellanza: 0331.503696 oppure biblioteca@comune.castellanza.va.it. Sarà inoltre necessario esibire il green pass all’ingresso, nel rispetto delle norme anti Covid

attualmente in vigore.

In caso di maltempo, il concerto verrà rimandato al giorno successivo, domenica 26 settembre, sempre alle 21 nel cortile d’onore del municipio.

Per informazioni: dott. Davide Tarlazzi (presidente Corpo Musicale Santa Cecilia) – 347/9282641