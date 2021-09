Ritorno sui banchi, il calendario scolastico con ripartenze, esami e festività

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il calendario scolastico 2021/2022.

Per Lombardia e Piemonte il ritorno sui banchi è previsto per il 13 settembre e la fine delle lezioni per l’8 giugno.

Sono state comunicate inoltre le date delle festività nazionali, uguali perle scuole di ogni ordine e grado tra le quali le vacanze natalizie e pasquali.

Vai al calendario con le festività

L’ordinanza del ministero stabilisce anche la data di svolgimento della prova nazionale inserita nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, comprese le sessioni suppletive.

Inoltre l’ordinanza stabilisce la data di inizio degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione. Le Regioni fissano la data di inizio e di fine delle lezioni nonché gli eventuali ulteriori giorni di chiusura delle scuole nel periodo delle festività natalizie e pasquali o in altri periodi.