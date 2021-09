Rocco Lardo, Uniti per Ternate: “Inaccettabili gli insulti al Comune sul pontile della ciclabile”

Rocco Lardo, capogruppo di opposizione del Consiglio comunale di Ternate, si schiera a difesa dell’amministrazione di fronte agli insulti diretti al Comune apparsi tempo fa allo sbarramento situato all’inizio del pontile della ciclopedonale del Lago di Comabbio.

L’ex candidato sindaco di Uniti per Ternate ha scritto venerdì 10 settembre una lettera rivolta al sindaco e a tutti i consiglieri.

«Sig. Sindaco di Ternate

e, p.c. a tutti i Consiglieri

A seguito di quanto letto sugli organi di stampa locali, esprimo tutta la mia personale solidarietà e vicinanza al Sig Sindaco a seguito delle scritte apparse sul muro di protezione della locale pista ciclopedonale.

Il capogruppo di minoranza Rocco Lardo».

«Sono il primo – afferma Lardo – ad attaccare amministrativamente il sindaco sulle questioni che riguardano la gestione del Comune, ma sono anche il primo a difenderlo, anche da chi si nasconde dietro uno bomboletta spray. Questo perché l’impegno che chiunque mette in campo quando decide di candidarsi non può essere offeso o denigrato in nessun modo, figuriamoci se con delle scritte su un muro».