Il Rugby Varese torna in campo: una domenica ricca di eventi attende l'”Aldo Levi”

La giornata di Domenica 26 Settembre sarà una data importante per l’ASD Rugby Varese: Presso il Campo Sportivo “Aldo Levi” di Via Salvore 9 alle 15.30, la squadra Seniores – che nella stagione 2020/2021 parteciperà al campionato nazionale di Serie B – tornerà finalmente in campo dopo quasi due stagioni di inattività.

Una partita che vedrà i protagonisti, Rugby Varese e il Pro Recco Rugby (compagine di serie A), sfidarsi in un impegnativo test match in occasione del “Memorial Sacchetti”, tradizionale appuntamento di inizio stagione in memoria di Lucio e Gianni Sacchetti, storici giocatori varesini.

I biancorossi, guidati da Silvio Repossini, con il supporto di Stefano Piazza, Marco Bottelli, Mario Galante e Davide Davincini, alla prima uscita stagionale avranno la possibilità di misurarsi con un avversario di caratura importante, per testare fin da subito l’ambizioso obiettivo della Società di trasformare una stagione transitoria in un’opportunità di crescita e di promozione alla categoria superiore.

La giornata al campo sarà ricca di eventi importanti per la grande famiglia del Rugby Varese, alle quali parteciperanno anche il Sindaco Davide Galimberti e altre autorità cittadine. Alle 18.30 la nuova tribuna coperta verrà intitolata a Gianmario Rossi, l’indimenticabile e talentuoso tre quarti varesino prematuramente scomparso nel 2019. Seguiranno l’inaugurazione della nuova Club House affacciata sul campo da gioco e la premiazione del “Memorial Sacchetti”.

Durante la giornata, verrà presentata l’adesione della Società ad Italian Districts, l’iniziativa che permette ai tifosi, agli atleti e alle famiglie di contribuire al sostegno del Rugby Varese e di altre realtà ed associazioni varesine tramite gli acquisti quotidiani presso gli esercizi convenzionati sul territorio.

Per accedere alle strutture durante la giornata sarà necessario esibire il Green Pass.