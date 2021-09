San Siro colpito dalla Popillia Japonica, corse trasferite alle Bettole di Varese

In seguito all’infestazione di larve della specie Popillia Japonica, coleottero particolarmente nocivo e molto invasivo che ha danneggiato alcuni tratti del manto erboso delle piste dell’Ippodromo di San Siro a Milano, rendendolo momentaneamente inidoneo allo svolgimento delle corse, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha deciso che tutte le gare in programma nell’impianto milanese sono assegnate all’ippodromo di Varese.

Alle Bettole, quindi, in parziale recupero delle corse non disputate a Milano, si svolgeranno le corse nelle giornate del 15,19, 22, 26, 29 settembre e 4 ottobre 2021.

Snaitech, che gestisce l’ippodromo di San Siro, con il supporto di consulenti esperti del settore, ha dichiarato che «ha messo in atto tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e sta mettendo in campo tutte le risorse e le azioni necessarie per sanare il prima possibile la situazione del manto erboso delle piste dell’Ippodromo Snai San Siro e garantire le condizioni tecniche indispensabili al fine di riprendere le corse in totale sicurezza. Già nei prossimi giorni sono programmati nuovi test con l’obiettivo di verificare al meglio l’agibilità delle piste».