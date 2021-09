Santanché e La Russa in piazza a Varese per Fratelli d’Italia e la coalizione di centrodestra

Nella serata di lunedì 13 settembre, nella centralissima piazza Monte Grappa di Varese, Fratelli d’Italia ha presentato la propria lista, che fa parte della grande coalizione di centrodestra che supporta il candidato Matteo Bianchi. Ospiti d’eccezione i senatori Ignazio La Russa e Daniela Santanché, accompagnati dal coordinatore provinciale Andrea Pellicini.

«Varese ha bisogno di una svegliata – ha detto Daniela Santanchè -, di un nuovo rinascimento. Non possiamo permetterci che una città così bella e un capoluogo così importante abbia subito il degrado di questi anni, che credo sia sotto gli occhi di tutti. Noi come Fratelli d’Italia crediamo nel centrodestra unito, crediamo abbia un valore soprattutto per gli elettori. Ormai ci sono intere parti di questa città dove non siamo più padroni a casa nostra. Questo è un tema importante: più sicurezza vuole dire più libertà per le donne, per i nostri anziani e tutti noi. Oggi, mi spiace dirlo, Varese non è più una città sicura».

«Quello che succede alle amministrative – le parole di Ignazio La Russa – conta anche per i destini della nostra nazione, della nostra patria, specie se si tratta di città importanti come Varese. Il vostro voto varrà per Varese e per raddrizzare l’Italia. Per tornare ad avere la volontà dei cittadini nella lotta al Coronavirus, alla disoccupazione, all’immigrazione clandestina e alla crescita morale dei giovani. Fratelli d’Italia a Varese faccia un gran salto in avanti come Giorgia Meloni si aspetta».