Saronno, sabato 4 settembre secondo incontro a sostegno delle donne afghane

Secondo incontro a Saronno sabato 4 settembre a sostegno di donne e bambine dell’Afghanistan, i cui diritti sono minacciati dal regime talebano.

Come per la prima manifestazione, tenutasi sabato 28 agosto, l’evento è lanciata a livello globale da “Economy of Francesco”, un movimento italiano di giovani economisti ed imprenditori ispirato dai valori cattolici e promosso a Saronno da “4 passi di pace”, associazione che coordina 31 associazioni socio/culturali del territorio.

L’appuntamento è in piazza San Francesco alle ore 17. Uniti da nastro blu, per simboleggiare il colore del burqa, i manifestanti marcieranno simbolicamente a sostegno delle donne afghane. L’iniziativa andrà avanti tutti i sabati fino al 3 ottobre.