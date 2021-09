Saronno Servizi: al via il nuovo servizio di pagamento della Tari tramite “PagoPA”

È una novità del 2021 l’estensione alla piattaforma “PagoPA” anche per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI).

Già a partire dai prossimi versamenti, previsti per il mese di ottobre 2021, diventerà operativa per i residenti della città di Saronno e dei Comuni soci di Saronno Servizi S.p.A, la modalità di pagamento delle nuove bollette tramite l’apposita piattaforma predisposta per i pagamenti verso la pubblica amministrazione.

Saronno Servizi S.p.A. ha deciso di adeguare i propri sistemi informatici e digitali per l’abilitazione del servizio ed è pronta per consentire ai saronnesi e ai residenti nei Comuni soci, di effettuare il pagamento della Tari comodamente anche da casa, senza doversi recare necessariamente in banca, ma potendo usufruire del sistema PagoPA. Tutti i pagamenti effettuati, vengono infatti contabilizzati in tempo reale e sono immediatamente assolti. Il contribuente potrà pertanto d’ora in poi liberamente decidere dove effettuare il pagamento della Bolletta Tari, scegliendo tra i molteplici prestatori di servizio abilitati al pagamento delle Bollette Tari tramite PagoPA, siano essi punti “fisici” come gli uffici postali, i tabaccai, le filiali bancarie, ecc) o “virtuali” con pagamento on line.

«La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è un asset strategico del Recovery Plan: ma il nostro impegno verso la modernizzazione dei servizi deve tenere sempre in considerazione le esigenze di tutti i nostri cittadini” – ha dichiarato il dott. Pietro Insinnamo, Presidente di Saronno Servizi S.p.A -. Per questo abbiamo previsto l’apertura dello sportello di via Roma per gli utenti non ancora abituati ai pagamenti digitali».

Il sistema PagoPA può prevedere, a fronte di una più ampia scelta tra le modalità di pagamento, una commissione a carico del contribuente che varia a discrezione del PSP (prestatore servizi di pagamento).

Per permettere agli utenti di poter effettuare il pagamento della Tari senza applicazione di alcuna commissione, Saronno Servizi S.p.A. continuerà a mettere a disposizione degli utenti i propri sportelli di Saronno in Via Roma 16/18. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bancomat o carta di credito.