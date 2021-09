Sassi contro i finestrini del treno a Gerenzano: sfiorate due ragazze

Un “gioco” criminale che si è tramutato in un grande spavento e in un serio rischio per i passeggeri di un treno di Trenord, che nella serata di venerdì è stato oggetto del lancio di sassi da parte di sconosciuti all’altezza di Gerenzano.

A segnalarlo una passeggera che si trovava sul treno, e che ha pubblicato la foto del vetro in frantumi.

«Ecco i soliti imbecilli che lanciano pietre al treno come fosse il tiro al bersaglio del luna park – scrive Francesca – per fortuna le due ragazze davanti a me sono sane e salve».