Scontro tra un’auto e una moto a Varese: anche l’elicottero per soccorrere un 16enne ferito

Un incidente stradale si è verificato lungo la via Campigli di Varese, il tratto di strada che va dalla rotonda della questura in piazza libertà con via Sanvito. Un’automobile e una moto si sono scontrate poco dopo le 14 di mercoledì 22 settembre.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con un’ambulanza della Croce rossa Valceresio e l’elisoccorso di Milano. La richiesta di intervento è scattata per prestare soccorso ad un 16enne rimasto ferito nell’impatto che, secondo le prime informazioni, non sarebbe comunque in gravi condizioni.

Sul posto anche i vigili della polizia locale di Varese per i rilievi. Si segnalano molte difficoltà alla circolazione stradale.