Segnaletica nuova lungo i sentieri del Parco del Campo dei Fiori grazie a un progetto innovativo

Quando un’idea vincente incontra sponsor lungimiranti e occasioni di realizzazione speciale si arriva a un risultato vincente per l’intera collettività. È quello che è stato presentato nella sala immersiva di Camera di Commercio a Varese e che riguarda il Parco del Campo dei fiori.

UN ANNO DI LAVORO PER MAPPARE I 21 SENTIERI

Dopo un anno di lavoro per la mappatura dei 21 sentieri che rientrano nel catasto regionale, sono state stampate le frecce che riportano direzioni e durata dei percorsi che si snodano tra Campo dei Fiori e Monte Martica. Un lavoro certosino che ha dovuto superare i problemi legati alla pandemia ma anche alcuni distruttivi eventi atmosferici ( due sentieri sono ancora chiusi e in attesa dei lavori di ripristino già definiti).

GARANTITI SICUREZZA E INFORMAZIONI

A spiegare l’importante innovazione per la fruizione del parco è stato il suo presidente Giuseppe Barra che ha esordito ringraziando il direttore di Varesenews Marco Giovannelli per spunti e consigli forniti in qualità di appassionato di cammini: « In questi mesi, il nostro territorio è stato riscoperto ed è meta di appassionati e turisti che cercano esperienze nelle nostre montagne – ha commentato Barra – Da qui è emersa l’esigenza di assicurare sicurezza e servizi adeguati a chi si muove. I nostri sentieri rientrano nel catasto regionale che prevede l’adozione di una cartellonista standard. I sentieri che sono stati coinvolti sono 21 e coprono 120 dei 200 chilometri di percorsi inseriti nel nostro Parco».

PROGETTO SOCIALE AL QUADRATO

La particolarità dell’iniziativa sta nel progetto sociale “al quadrato” che la Provincia di Varese promuove modificando leggermente il dettato normativo per sostenere idee e percorsi di integrazione più soddisfacenti sia per i lavoratori disabili sia per le aziende: «La Provincia di Varese ha un ruolo centrale per quanto riguarda il collocamento dei disabili. L’azienda Tigros – ha commentato Francesco Maresca, responsabile del Settore Lavoro – ha ottemperato ai propri obblighi di legge rispetto ai disabili affidando una commessa alla cooperativa Naturcoop per svolgere un intervento con significativa valenza sociale. Questa commessa ha realizzato una win win situation: da una parte ha garantito un buon inserimento di due lavoratori disabili, appartenenti a fasce particolarmente svantaggiate; dall’altra ha contribuito a valorizzare il nostro territorio nell’interesse generale. Esprimiamo soddisfazione e ci auguriamo che questa esperienza possa dare l’esempio anche ad altre aziende, per contribuire a migliorare il nostro territorio e in particolare il nostro Parco regionale del Campo dei Fiori».

TIGROS PARTNER PER L’ATTENZIONE AL SOCIALE E L’AMORE PER IL TERRITORIO

Dopo aver sperimentato in passato questa formula sia per la pista ciclabile sul lago di Varese sia a Volandia, la Provincia ha raccolto la proposta della Cooperativa Naturcoop il cui sponsor erano i supermercati Tigros: «Questa attività si affianca ad altre che promuoviamo costantemente in ambito di Responsabilità Sociale – – ha commentato l’A.D. di Tigros Maria Veronica Orrigoni – ad esempio quelle con i centri di impiego locali per i tirocinanti con disabilità nei punti vendita, il coinvolgimento di ragazzi affetti dalla Sindrome di Down nel negozio di Varese, l’Isola formativa nel punto vendita di Gerenzano per 5 persone con difficoltà che ha l’obiettivo dell’inserimento lavorativo alternando momenti di formazione a quelli di partecipazione alle attività nel supermercato. Per noi il progetto di Naturcoop aveva una doppia valenza perchè, come azienda, abbiamo già parecchi lavoratori assunti sulla scorta della Legge 68. Questa è una modalità innovativa sia perchè offre opportunità di impiego stimolanti sia perchè ha ricadute per il nostro territorio. Noi siamo nati a Varese, la nostra azienda è stata aperta a Varese e, come tutti i varesini, al Campo dei Fiori siamo particolarmente legati».

La realizzazione di tutto il lavoro, dunque, è avvenuto nella sede di Naturcoop dove sono stati impiegati due lavoratori disabili assunti di fatto da Tigros e che hanno lavorato sia per rivedere la cartellonista sia per creare un’app a disposizione di chi vuole affrontare uno dei sentieri del parco e cerca informazioni su lunghezza, difficoltà o altri dettagli.

CARTELLI MONITORATI ATTRAVERSO IL SISTEMA GPS

Il progetto prevede anche una mappatura attraverso il GPS che monitora lo stato di degrado segnalando quando la necessità di interventi per sostituire le frecce e i cartelli che, in questi mesi, vengono posati dalle GEV. Un lavoro lungo che si concluderà probabilmente entro la primavera prossima e che vede la posa di 761 frecce in 368 punti di posa in 102 località. Il progetto ha previsto la mappatura dei novecento segnavia sui duecento chilometri dei 21 sentieri censiti ed inseriti nel catasto regionale, 7 percorsi tematici e collegamenti, percorsi di interesse nazionale o internazionale come la via Francisca e il Sentiero E1.