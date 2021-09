Una serata all’insegna del barbecue al Palace Grand Hotel di Varese

Una serata all’insegna del gusto per gli amanti delle specialità alla griglia. Il Palace Grand Hotel di Varese propone una serata a tema “Bbq dinner show” per giovedì 9 settembre. Nel giardino dell’hotel sarà possibile gustare un’ottima cena con un ricco menù cotto al barbecue con: arrosticini alla brace e olio Evo, “bombetta di Cisternino” al Bbq (fagottino di coppa di maiale con un cuore saporito di cacciocavallo e pomodoro secco), gnocchetti di zucca affumicati con porcini, taccole baby e punte d’asparagi. Tacos con Chili di manzo al bbq, medaglione di patate e friggitelli. Per concludere, pera al bbq con quenelle di ricotta fumè e scaglie di cioccolato e riduzione al vino rosso. Acqua e caffè inclusi, al costo di 50 euro.

Il servizio inizierà alle 20. Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare il Palace Grand Hotel di Varese al numero 0332.327100 o alla mail info@palacevarese.com, oppure sulla pagina Facebook.