Serie D: Caronnese in trasferta, Castellanzese in casa, Legnano quasi

Seconda di campionato per la Serie D, che scenderà in campo domenica 26 settembre alle ore 15.00. Nel Girone A la Caronnese affronterà la trasferta di Romentino, mentre nel Girone B avranno turni casalinghi la Castellanzese e il Legnano, costretto a migrare a Caronno Pertusella.

RG TICINO – CARONNESE

Dopo il pari interno della prima contro la Sanremese, la Caronnese sarà la testimone dello storico esordio in Serie D dell’Rg Ticino, squadra che gioca a Romentino, in provincia di Novara, pochi chilometri al di là del fiume che divide Lombardia e Piemonte. Trasferta quindi corta ma insidiosa per i ragazzi di mister Scalise, che sfideranno un’avversaria con buone potenzialità ma ferita dalla sconfitta dell’esordio 3-0 a Casale. I rossoblu invece hanno dimostrato in Coppa, con la vittoria 2-0 sul City Nova, di essere già in un buono stato di forma.

GIRONE A Asti – Gozzano; Borgosesia – Novara; Bra – Pdhae; Varese – Fossano; Derthona – Chieri; Imperia – Lavagnese; Ligorna – Saluzzo; Rg Ticino – Caronnese; Sanremese – Vado; Sestri Levante – Casale. CLASSIFICA: Casa, Chieri, Ligorna, Varese, Pdhae 3; Derthona, Vado, Asti, Bra, Caronnese, Gozzano, Imperia, Novara, Saluzzo, Sanremsese 1; Lavagnese, Sestri Levante, Borgosesia, Fossano, Rg Ticino 0.

CASTELLANZESE – VIS NOVA

Sconfitta all’esordio in casa del Leon, la Castellanzese ha ritrovato risposte positive dalla Coppa con la vittoria nel derby contro il Legnano. Ora i neroverdi vogliono dar seguito ai risultati positivi ospitando al “Provasi” la Vis Nova. La squadra di Giussano alla prima di campionato ha giocato solo 18 minuti prima che la gara venisse rinviata per il forte temporale che si è abbattuto sulla Brianza.

LEGNANO – FOLGORE CARATESE

Dopo il pareggio nella bergamasca alla prima e la sconfitta in Coppa Italia, il Legnano è in cerca del primo successo della stagione ufficiale. La squadra di mister Marco Sgrò non potrà ancora contare sul “Mari” ma finche lo stadio legnanese non verrà rimesso in regola per il calcio dopo il Palio, i lilla giocheranno le gare interne a Caronno Pertusella. Di fronte ci sarà la Folgore Caratese, che come ogni anno ha allestito una formazione ambiziosa e che è pronta a giocarsi le proprie chance per puntare al salto tra i professionisti.