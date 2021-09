Serie D, si parte: Caronnese in casa, Castellanzese nella tana del Leon

Si parte! Nel weekend andrà in scena la prima giornata di campionato della Serie D 2021-2022. La prima gara in programma sarà l’anticipo di sabato 18 nel Girone A tra Vado e Derthona, mentre domenica 19 settembre spazio a tutte le altre gare. (foto Aldo Massarutto)

Per il Girone A la Caronnese inizierà con una sfida complicata: al “Comunale” di Caronno Pertusella arriverà la Sanremese, che ha composto una squadra ambiziosa per puntare ai primi posti della classifica. Sarà l’esordio in panchina in gare ufficiali per mister Manuel Scalise, che ovviamente spera di iniziare la sua avventura nel migliore dei modi.

Nel Girone B invece la Castellanzese partirà con una trasferta. Ad aspettare i neroverdi ci sarà il Leon, squadra brianzola che gioca a Vimercate e che è stata promossa dall’Eccellenza. Anche per mister Andrea Ardito sarà la prima ufficiale alla guida della Castellanzese.

SERIE D GIRONE A

Sabato 18 settembre (ore 16.00): Vado – Derthona;

Domenica 19 settembre (ore 15.00): Caronnese – Sanremese; Casale – Rg Ticino; Chieri – Borgosesia; Fossano – Ligorna; Gozzano – Imperia; Lavagnese – Varese; Novara – Asti; Pdhae – Sestri Levante; Saluzzo – Bra.

SERIE D GIRONE B

Domenica 19 settembre (ore 15.00): Arconatese – Casatese; Caravaggio – Desenzano Calvina; Folgore Caratese – Brianza Olginatese; Leon – Castellanzese; Real Calepina – Brusaporto; Sona – Crema; Sporting Franciacorta – Ponte San Pietro; Villa Valle – Sangiuliano City; Virtus CiseranoBergamo – Legnano; Vis Nova – Breno.