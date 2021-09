Si alza l’allerta meteo in vista dei temporali di domenica sul Varesotto

Nella giornata di domenica 19 settembre era già previsti l’arrivo di nuove perturbazioni già a partire dalla notte e fino al primo pomeriggio ma ora si alza l’allerta. Il centro di monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo alle unità di protezione civile prevedendo che localmente i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, specie per quanto riguarda gli accumuli di pioggia.

Un’allerta che riguarda anche il Varesotto, sia a sud insieme al nodo di Milano che a nord nella zona dei laghi. Nel primo caso la bassa provincia è interessata da tre allerte: due gialle, le meno intense, per rischio idraulico e idrogeologico e una arancione per temporali forti. Mentre nel nord della provincia e sui laghi è diramata un’allerta per temporali forti. Gli accumuli maggiori sono previsti su Prealpi e settori centro-occidentali, dove potranno raggiungere e superare localmente i 100 millimetri.