Si sente male nel bosco a Travedona Monate, soccorsi in azione

Una persona si è sentita male in un bosco di Travedona Monate ed è stato soccorso dai Vigili del Fuoco in via Mulini della Valle (foto di repertorio). L’intervento è stato effettuato attorno alle 17 di mercoledì, in una zona impervia, e si è reso necessario l’intervento degli esperti del Soccorso Alpino che hanno raggiunto l’uomo e l’hanno portato in una zona sicura dove è stato poi preso in consegna dal personale specializzato a bordo dell’automedica e dai soccorritori in ambulanza che l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese.