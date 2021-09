Si terrà il 12 dicembre il referendum per la fusione di Bardello, Malgesso e Bregano

Domani, giovedì 30 settembre si svolgeranno i consigli comunali di Bardello, Malgesso e Bregano. Sarà il primo atto dell’avvio ufficiale della campagna referendaria per la fusione delle tre amministrazione, ultimo passaggio di un’evoluzione iniziata nel 2015, quando le amministrazioni decisero di unire alcuni dei servizi e degli uffici.

La popolazione residente sarà chiamata a esprimersi il 12 dicembre, questa la data definita della Regione per la consultazione popolare.

Il punto all’ordine del giorno dei tre consigli prevede l’avvio del confronto preliminare con la popolazione, le parti sociali e quelle economiche.

Sabato 2 ottobre, nella sala consiliare di Bregano si ritroveranno tutti i consiglieri, di maggioranza e di opposizione, dei tre comuni. Si confronteranno per definire le azioni, dopo aver valutato i vantaggi derivanti dalla fusione. Con le parti sociali e le associazioni dei tre comuni, invece, l’appuntamento è per il 4 ottobre a Malgesso.

Quindi, i tre comuni devono indire assemblee pubbliche aperte alla cittadinanza: a Bregano si svolgerà l’8 ottobre, a Malgesso il 9, mentre Bardello rinvia al 15 ottobre per permettere la celebrazione della festa del paese che vede anche l’insediamento del nuovo parroco Don Fabrizio Borsani in arrivo da Appiano Gentile.

Per spiegare i vantaggi e l’iter ci saranno due testimonial: il sindaco di Cadrezzate con Osmate Cristian Robustellini che parlerà durante l’incontro a Malgesso e quello di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera che sarà presente a Bardello.

La macchina burocratica, quindi, si è attivata anche se con un po’ di ritardo: « Siamo nei limiti – assicura il sindaco di Bardello Luciano Puggioni – ma il fatto di non poter contare su una figura fissa fondamentale come quella del segretario comunale ci penalizza. C’è molto lavoro da fare per raggiungere l0ultimo traguardo di questo percorso»