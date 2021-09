Slittano i termini per l’avvio delle opere pubbliche finanziate da Regione Lombardia

Via libera, all’unanimità, dal Consiglio regionale della Lombardia alla proroga dei termini, rispetto alla scadenza del 10 settembre 2021, per l’avvio delle opere pubbliche dei Comuni ai quali Regione Lombardia ha messo a disposizione 101 milioni di euro.



«Il progetto di legge regionale – commenta l’assessore agli Enti locali Massimo Sertori referente in Aula per la Giunta – interviene a modificare l’articolo 1 della legge regionale 4 del 2021 ‘Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo’ con la quale sono stati messi a disposizione dei comuni lombardi 101 milioni di euro come contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati».

«Il Consiglio regionale – continua l’assessore agli Enti locali- aveva originariamente stabilito nel 10 settembre il termine di affidamento dei lavori per quegli interventi da parte dei Comuni stessi, pena la revoca dei contributi. Ciò per garantire il rispetto dei tempi indicati nella legge di bilancio statale che ha stanziato dette risorse alle Regioni.

Tenuto conto che il Governo ha predisposto uno schema di accordo con le Regioni per la proroga dei termini per l’impiego delle risorse da parte dei Comuni rispetto alla scadenza di settembre, si è reso necessario adeguare la legge regionale 4, ridefinendo il termine dell’affidamento dei lavori, assegnando alla Giunta regionale la definizione delle nuove scadenze».

«Grazie a questo provvedimento, molto atteso da parte dei nostri sindaci – conclude l’esponente della Giunta – consentiremo a tutti i Comuni lombardi di fruire delle risorse attribuite, quindi anche a quelli che per difficoltà legati allo svolgimento delle gare d’appalto, non riescono prevedibilmente a rispettare il termine del 10 settembre per l’affidamento dei lavori».