Sos Malnate apre le porte: dal corso soccorritori alla ricerca di infermieri e medici

Sono giorni di grande attività per Sos Malnate, che è in cerca di nuove figure per le attività.

Il 23 e 28 settembre ci saranno due serate di presentazione del corso per aspiranti soccorritori. Questo il link per registrarsi: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-per-aspiranti-volontari-del-soccorso-162556862953

Oltre al servizio di primo intervento, alla sede di via I Maggio è aperto anche il centro prelievi. Proprio per questa attività la Onlus è in cerca di infermieri e medici. Il Centro prelievi è aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9 ed è convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

Contratto: libera professione con partita Iva. E’ possibile concordare il monte ore mensile in funzione delle disponibilità del professionista

Attività: prelievi ematici. L’accesso dell’utenza è diretto senza prenotazione. La fase di accettazione è svolta da personale amministrativo.

Per informazioni: info@sosmalnate.it +39 350 0278175