Il sottosegretario Molteni visita la centrale della videosorveglianza di Gallarate

Le ultime due settimane di elezioni sono quelle dei “big” a Gallarate, e non solo a Gallarate. A volte sono i pezzi da 90 della scena politica, come Salvini, a volte politici nazionali: come nel caso del sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, uno dei “numeri due” che affiancano il ministro Lamorgese al Viminale .

Accompagnato dallo stato maggiore della Lega gallaratese, Molteni ha fatto visita alla centrale operativa della Polizia Locale di via Ferraris, dove è stato accolto anche dall’assessore e vicesindaco Francesca Caruso, al fianco del sindaco Andrea Cassani e dagli ufficiali della PL in turno.

La videosorveglianza è uno dei temi che più ha sottolineato il centrodestra, avendo implementato il sistema soprattutto grazie ad una serie di bandi regionali. Inoltre l’effettiva efficienza del sistema era stata, nella prima metà del mandato, al centro di un continuo scontro con l’opposizione di centrosinistra.

La pagina Cassani Sindaco ha dedicato al tema sicurezza anche un post che è stato sponsorizzato, mettendo dunque in vetrina proprio l’aspetto della videosorveglianza, insieme ad altri come le colonnine di chiamata (per ora installata solo alla Boschina):