Una spilla per ringraziare i volontari della protezione civile impegnati nella campagna vaccinale

«Anche per la terza fase ci sarà la presenza costante e confermata da parte del volontariato di Protezione civile». Lo ha detto l’assessore alla Protezione civile di Regione Lombardia Pietro Foroni, nella conferenza stampa sulla prosecuzione della ‘campagna vaccinazioni’ a cui hanno partecipato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana , la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, e il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso.

«I dati – ha aggiunto l’assessore – ci confermano che in questa campagna vaccinale la partecipazione è stata di 15 mila volontari negli hub, per i quali non esistevano momenti di sosta, sabato e domenica compresi. Saremo presenti come sempre tenendo presente che abbiamo avuto anche altre problematiche a partire dal maltempo».

L’assessore regionale ha annunciato che «è stata realizzata una spilla per il riconoscimento, dovuto, a tutti coloro che si sono impegnati nella campagna vaccinale; la consegneremo con orgoglio ai 15 mila volontari che saranno premiati a novembre in piazza Città di Lombardia».