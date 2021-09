Sprint24, la tipografia online per la promozione del business

Qualsiasi azienda deve necessariamente creare un brand forte e riconoscibile, un aspetto fondamentale per supportare la crescita del business ottimizzando tutte le attività di marketing, pubblicità, comunicazione e vendita.

Tuttavia non è facile costruire un marchio di successo e aumentarne la visibilità, infatti è necessario mettere a punto una strategia efficiente e multicanale.

Un supporto importante arriva dal marketing cartaceo e dalle soluzioni di Sprint24, tipografia online che da oltre 15 anni aiuta imprese e professionisti ad incrementare la notorietà del proprio brand in modo semplice ed efficace.

Grazie al METODO STAMPA SEMPLICE® di Sprint24 è possibile comunicare i valori del marchio in maniera ottimale, gestendo tutto il processo in modo 100% digitale per risparmiare tempo e usufruire di costi competitivi.

Le soluzioni di marketing cartaceo per la promozione efficace del brand

Al giorno d’oggi spesso le aziende commettono l’errore di affidarsi esclusivamente al mondo digitale per promuovere il brand, scontrandosi con due problemi importanti. Il primo riguarda la sovraesposizione degli utenti ai contenuti pubblicitari online, il secondo interessa gli elevati costi necessari per sostenere le campagne sul web a causa dell’alto numero di competitors che seguono la stessa strategia.

Un approccio più efficiente e conveniente prevede invece l’utilizzo del marketing cartaceo, sfruttando le elevate potenzialità dei messaggi promozionali veicoli su carta stampata per migliorare la visibilità del brand.

Si tratta di una soluzione perfetta da integrare con le attività di web marketing, in grado di offrire vantaggi considerevoli in termini di brand awareness, acquisizione di nuovi clienti e fidelizzazione.

Con Sprint24 è possibile pianificare una strategia personalizzata ad alto potenziale, scegliendo gli strumenti più adatti a seconda delle proprie esigenze e degli obiettivi da raggiungere. Un’opzione molto apprezzata è la stampa su misura di brochure, libri e riviste, con cui trasmettere i valori del marchio e promuovere prodotti e servizi aziendali in modo efficace, con la possibilità di scegliere ogni aspetto dalla rilegatura alle finiture.

Per occasioni speciali è possibile ricorrere a volantini, inviti e locandine personalizzabili, prodotti cartacei semplici da distribuire rapidamente a un numero elevato di persone, una soluzione indicata per la pubblicità di inaugurazioni, eventi particolari, offerte e promozioni specifiche. La comunicazione visiva comprende anche l’allestimento personalizzato della sede aziendale aperta al pubblico o del negozio, attraverso la stampa customizzata di espositori e pannelli rigidi con i quali arredare l’ambiente di vendita e rafforzare la reputazione del brand.

Marketing visuale: come aumentare le vendite con la stampa professionale

Il packaging personalizzato consente di valorizzare il marketing del prodotto, con un intervento a 360 gradi nella promozione del brand per ottenere risultati concreti e aumentare le vendite.

Su Spint24.com è possibile progettare e ordinare imballaggi su misura per i propri prodotti, sfruttando questo valore aggiunto per promuovere il brand tramite il marketing visuale e consolidare la brand identity della propria azienda.

Sulla piattaforma specializzata è possibile richiedere la stampa personalizzata di packaging come astucci, scatole automontanti e contenitori da asporto, altrimenti è possibile customizzare gli imballaggi preesistenti con la stampa di adesivi ed etichette perfetti per il logo aziendale.

In questo modo è possibile far conoscere il marchio ad ogni vendita, lavorando in maniera intelligente sulla fidelizzazione dei clienti per creare rapporti di lungo periodo e incrementare il lifetime value.

Il marketing del prodotto si può applicare anche ad altri settori come studi medici, laboratori, ristoranti e hotel. Ad esempio, è possibile stampare menu accattivanti che favoriscono le ordinazioni e aiutano ad aumentare l’importo medio speso dai clienti, oppure creare buste e ricettari personalizzati che accrescono l’autorevolezza dei servizi forniti da professionisti medico-sanitari e dai laboratori di esami. Il segreto consiste nello sfruttare ogni dettaglio per promuovere il brand con efficacia, utilizzando ogni possibile strumento a disposizione.

I professionisti di Sprint24 propongono soluzioni su misura per ogni esigenza comunicativa, per nobilitare il brand aziendale e beneficiare di vantaggi importanti per il business.

D’altronde oltre 20 mila aziende si sono già affidate a questo servizio innovativo per creare un’immagine aziendale vincente, con la possibilità di richiedere un preventivo online gratuito senza impegno e usufruire di metodi di pagamento flessibili, tra cui il finanziamento dilazionato in tre rate senza interessi.