Stella Azzurra e Yaka Volley, pronti per un’altra stagione di successi

Inizia la nuova stagione per la pallavolo a Malnate. La Stella Azzurra Pallavolo Malnate e lo Yaka Volley hanno festeggiato i successi della passata stagione nonostante tutte le note difficoltà che ha dovuto affrontare per la pandemia tutto il mondo dello sport con una festa lo scorso 11 settembre.

La passata stagione è stata ricca di ottimi risultati, come dimostra nel settore femminile, come Stella Azzurra Pallavolo Malnate, il secondo posto provinciale con la Under 13 e passaggio alla fase regionale, piazzandosi tra le prime otto squadre della Regione Lombardia.

Nel settore maschile, con lo Yaka Volley la Under 13 3×3 si è aggiudicata il titolo provinciale, la Under 15 è arrivata seconda, titolo provinciale anche per la Under 17 e la Under 19, terza a livello regionale. La Serie B si è qualificata per i playoff e nel corso della stagione si è tolta la soddisfazione di sconfiggere avversarie più quotate per la promozione come Caronno Pertusella e Garlasco.

In ultimo l’eccezionale risultato portata a casa dalla giovane Serie D, quasi tutti Under 19, che ha vinto la prima edizione della Coppa Italia, un risultato che rimarrà nell’albo d’oro della FIPAV insieme allo scudetto vinto ad Assisi nel 2013 dall’allora Under 13 3×3. La stessa squadra si confronterà nella prossima annata nel campionato in Serie C.

Durante la serata di presentazione sono giunti i complimenti tramite video messaggio di Arianna Talamona, malnatese campionessa paralimpica di nuoto, oltre agli ex yakini Simone Anzani, ora centrale della Nazionale di pallavolo, e due ex giocatori ora militanti in serie A2: Andrea Gasparini e Antonino Suraci.

Nel corso dell’evento sono state consegnate delle targhe a quanti si sono distinti, a vario merito, nel corso dell’anno passato. Erano presenti l’assessore allo sport di Malnate Carola Botta e i presidenti delle 3 società componenti il Progetto Yaka Volley: Polisportiva Intercomunale di Cagno, Pallavolo Olgiate 1996 di Olgiate Comasco e Stella Azzurra Pallavolo Malnate.