Strada bloccata dai camion e deposito di sigarette svaligiato a Rovello Porro

(foto dalla pagina Facebook “Sei di Rovello Porro se“). Mezzi di una ditta che si occupa di smaltimento rifiuti in mezzo alla strada e deposito di sigarette svaligiato. È successo nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 settembre tra Turate e Rovello Porro.

Nella mattinata di lunedì la strada che collega i due paesi era ancora bloccata, con tanto di avviso del Comune di Turate che segnalava il blocco di via Cavour, la via che appunto porta a Rovello Porro, con ripercussioni su tutta la rete stradale, A9 compresa. La viabilità è stata riaperta intorno alle 9.30.

Il colpo sarebbe stato messo a segno in un capannone di via Petrarca. I malviventi per agire indisturbati hanno prima rubato alcuni mezzi per la raccolta dai depositi in comuni limitrofi, poi hanno bloccato le vie d’accesso e hanno svuotato il capannone. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cantù.