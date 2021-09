Superbonus 110%: Reale Group al vostro fianco per lo sviluppo sostenibile del paese

Con l’Agenzia Italiana Assicurazioni di Varese, Suriano Assicurazioni, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus), di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus), senza dimenticare gli interventi del Superbonus 110%, possono essere svolti con la totale certezza di rivolgersi a consulenti altamente formati in materia e in grado di seguire tutto il processo di gestione della pratica e di rispondere a ogni richiesta.

A Varese, Suriano Assicurazioni, si distingue per proporre un pacchetto di servizi dedicati all’ottenimento dei bonus edilizi e degli innumerevoli vantaggi fiscali ad essi collegati.

Il Cliente potrà accedere al servizio di cessione del credito, a una serie di servizi di supporto per avere tutti i requisiti necessari per l’ottenimento del bonus, nonché la possibilità di aprire una linea di finanziamento dedicata, grazie a Banca Reale, il tutto rivolgendosi solo al suo consulente di fiducia.

Il team di consulenti Suriano Assicurazioni, composto da Chiara Suriano, Verilio Caccia, Matteo Favale, Cristina Suriano, Linda Misuraca e Giada Bottiggi, ha svolto molte ore di formazione in materia, conseguendo anche diversi attestati. Ogni giorno si aggiorna sugli sviluppi della normativa, potendo quindi rispondere in modo preciso e attento alle domande dei propri Clienti, garantendo che tutto il processo di gestione della pratica venga seguito in modo sicuro e con elevata competenza.

Il Cliente, anche nel caso in cui sia un condominio, viene accompagnato nel percorso di ottenimento del bonus fin dal momento in cui richiede una consulenza, per tutta la gestione documentale e nel rapporto con le imprese e con architetti e ingegneri.

Cessione del Credito di imposta

La cessione del credito è un accordo grazie al quale un creditore trasferisce il credito corrispondente alla propria detrazione d’imposta ad un soggetto terzo. Quest’ultimo acquisisce così il diritto di utilizzare tale credito. Nell’ambito delle ristrutturazioni coperte da bonus, la cessione del credito d’imposta rappresenta una valida alternativa all’utilizzo delle detrazioni fiscali spettanti.

Relativamente all’opzione di “cessione del credito di imposta”, Italiana Assicurazioni paga a privati e condomini, 102 euro ogni 110 euro di credito di imposta maturato, mentre per le imprese, il pagamento è di 100 euro ogni 110 euro di credito di imposta maturato.

Tale opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per interventi di:

Recupero del patrimonio edilizio

Riqualificazione energetica

Misure antisismiche

Recupero o restauro delle facciate

Installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Finanziamenti dedicati*

Grazie a Banca Reale, Italiana Assicurazioni è in grado di finanziare l’opera, sia per privati che per condomini, fino a un massimo di cinque milioni di euro, offrendo la migliore soluzione possibile, rispetto a ogni singola richiesta.

*I finanziamenti di Banca Reale sono soggetti a valutazione di merito creditizio.

Servizi di supporto tecnico e fiscale

Grazie al supporto di due società partner di Reale Group, specializzate in materia tecnica e fiscale, Suriano Assicurazioni è in grado di occuparsi anche dell’ottenimento delle asseverazioni e del visto di conformità, indispensabili per il buon fine della pratica.

L’asseverazione è la dichiarazione rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici previsti dai decreti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi che vengono realizzati.

L’asseverazione di ciascuno Stato Avanzamento Lavori (SAL), è uno degli elementi che non devono mancare e che spesso costringono le persone a doversi rivolgere a più tecnici, in quanto non tutti sono abilitati.

Rivolgersi a Suriano Assicurazioni, significa avere la possibilità di scegliere il proprio consulente, che ti seguirà dall’inizio alla fine, al 110%, diventando un vero e proprio punto di riferimento per ogni questione finanziaria e burocratica relativa all’ottenimento del bonus, fino alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Un pacchetto di servizi a 360° che permettono al maggior numero di persone di prendersi cura della propria casa, potendo contemporaneamente approfittare dei tanti vantaggi fiscali messi a disposizione dalla normativa.