Superbonus verso il rinnovo fino al 2023. Prorogati i termini per l’assegno unico

«Il percorso programmatico per il triennio 2022-2024 consentirà di coprire le esigenze per le ‘politiche invariate’ e il rinnovo di diverse misure di rilievo economico e sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le Pmi, all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Si interverrà sugli ammortizzatori sociali e sull’alleggerimento del carico fiscale. Sarà possibile gestire ulteriori interventi di sostegno alla crescita economica del Paese». Dalla nota di aggiornamento al Def (documento di economia e finanza) del Consiglio dei ministri emergono novità importanti: si va quasi sicuramente verso una proroga al 2023 del Superbonus 110% invocata da più parti sia sul fronte economico che politico.

Il Consiglio dei ministri ha inoltre prorogato alla data del 31 ottobre 2021 i termini, precedentemente fissati al 30 settembre 2021, per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021.

Si liberano ulteriori risorse per il miglioramento tendenziale della finanza pubblica. La crescita del Pil programmatico è pari al 4,7% nel 2022, 2,8% nel 2023 e 1,9% nel 2024. La discesa del rapporto debito/Pil proseguirà per raggiungere il 146,1% nel 2024. (Fonte Consiglio dei ministri)