Taglio del nastro per la nuova sede della clinica Isber di Varese dove si uniscono storia e tecnologia all’avanguardia

Completamento dei lavori e taglio del nastro per la nuovissima clinica Isber di via Sonzoni a Varese. Sabato 18 settembre l’amministratore Malek Isber insieme alla moglie Sarah Nidoli hanno fatto il simbolico taglio del nastro del Medical Point, il secondo blocco che completa, dopo l’apertura del centro fisioterapico, la nuova sede della clinica.

Un’inaugurazione che arriva al termine dei lavori che hanno interessato la struttura della clinica ma anche gli spazi urbani delle vie Nicolini e De Cristoforis. La Isber è nata infatti all’interno di quella che era la casa delle Ancelle di san Giuseppe a Biumo e oggi raduna tutte le attività dei due ambulatori Isber che erano in via Veratti e in piazzale Kennedy aggiungendo 15 camere e due sale operatorie ultramoderne che ne fanno una vera e propria struttura di degenza all’avanguardia per tecnologia e servizi.

Non a caso al taglio del nastro erano presenti le cariche istituzionali e politiche della città, dal sindaco Davide Galimberti e al candidato sindaco Matteo Bianchi, al Presidente di regione Lombardia Attilio Fontana accompagnato dalla vicepresidente del Consiglio lombardo Francesca Brianza, il presidente della commissione sanità Emanuele Monti e il Consigliere Marco Colombo. Con loro anche l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati.

«Con oggi chiudiamo tutti i lavori di ristrutturazione e apriamo le due nuove sale operatorie, le nostre stanze di degenza e i poliambulatori. Con questo abbiamo chiuso il cerchio rispetto ai reparti già aperti – racconta l’amministratore Malek Isber -. Ci troviamo in un immobile del 1700 che è stato ristrutturato in maniera conservativa mantenendo il suo senso storico ma con tanta tanta tecnologia al suo interno. È una grande soddisfazione per me e per la mia famiglia e speriamo di poter essere utili alla città di Varese e ai suoi abitanti».