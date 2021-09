Tamponi rapidi a prezzi calmierati nelle farmacie comunali gestite da Saronno Servizi

Prosegue a ritmo elevato la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Regione Lombardia, ma al contempo continuano ad essere molte le

persone che hanno necessità di effettuare un tampone rapido, in quanto non posseggono ancora un “Green Pass”, oppure hanno effettuato solo la prima dose del vaccino o sono entrate in contatto con persone positive al Covid-19.

Le farmacie comunali di Saronno Servizi hanno aderito prontamente alle nuove misure introdotte da Regione Lombardia, che ha reso possibile per le farmacie interessate l’adozione di nuovi prezzi calmierati, misura che intende venire incontro alle esigenze economiche delle famiglie con ragazzi in età scolare o che frequentano l’Università.

«È con grande piacere che in qualità di neo presidente di Saronno Servizi S,p.A, posso comunicare ai cittadini che abbiamo aderito prontamente alle misure introdotte dal Governo su scala nazionale, che da pochi giorni dà la possibilità alle farmacie territoriali di ridurre fortemente il prezzo dei tamponi antigenici – ha dichiarato Pietro Insinnammo, nuovo Presidente di Saronno Servizi S.p.A. -. Siamo convinti che sia necessario poter sostenere le famiglie adottando ogni misura possibile affinché la campagna di monitoraggio e contenimento da nuovi rischi di contagio possa essere efficace».

Come effettuare un tampone rapido presso le farmacie comunali:

FARMACIA 2 di Via Valletta 3 – Telefono 02/9622159

• Il servizio tamponi presso la F2 si effettua dal Lunedì al Sabato su appuntamento

al costo calmierato di € 15.00 .

• Per i ragazzi dai 12 anni ai 17 anni compiuti il prezzo è di € 8.

• Prenotazione del servizio tramite la APP “FARMACIE SARONNO SERVIZI”

disponibile gratuitamente su AppStore e Google Play, oppure inviando un messaggio

al numero WhatsApp dedicato 346/0385475

FARMACIA 3 SOLBIATE OLONA – Centro commerciale IPER LE BETULLE – Telefono 0331/1820615

• Il servizio tamponi presso la F3 si effettua dal Lunedì alla Domenica mattina su

appuntamento al costo calmierato di € 15.00.

• Per i ragazzi dai 12 anni ai 17 anni compiuti il prezzo è di € 8.

• Prenotazione del servizio tramite la APP “FARMACIE SARONNO SERVIZI”

disponibile gratuitamente su AppStore e Google Play, oppure inviando un messaggio

al numero WhatsApp dedicato 346/0385475

C O ME F U N Z I O N A L ’ A PP F A R MA C I E SA R O N N O SER VI Z I

Una volta scaricata l’App sul proprio smartphone è possibile effettuare la registrazione del proprio profilo utente selezionando la Farmacia di interesse: “Farmacia 2” per la città di Saronno e “Farmacia 3” per la farmacia comunale di Solbiate Olona; cliccando sul banner “Test Covid-19” sarà possibile scegliere il primo appuntamento disponibile ed effettuare la prenotazione in pochi click;

PR EN O T A Z I O N E T R A MI T E W H A T SA PP

Inviando un messaggio WhatsApp ai numeri di telefono sopra indicati è necessario ricordarsi di specificare i propri dati (NOME/COGNOME/codice fiscale); i farmacisti prenderanno in carico la richiesta e risponderanno inviando ora e data dell’appuntamento sempre via WhatsApp o attraverso chiamata telefonica.

Sul sito web www.saronnoservizi.it è possibile reperire tutte le informazioni in merito al servizio tamponi ed effettuare il download della documentazione da compilare per il trattamento dei dati sensibili e da consegnare in farmacia.