Taxi gratuito di Family Care per gli over 70 che devono recarsi in ospedale o al Parco dei Nonni

Family Care, l’Agenzia per il Lavoro del gruppo Openjobmetis, specializzata nell’assistenza familiare, dedica ottobre ai più anziani. Per tutto il mese, mette a disposizione degli Over 70 il servizio di taxi gratuito, già proposto loro per la vaccinazione alla fine dello scorso marzo.

Questa volta, gli anziani potranno avvalersi dell’iniziativa per andare a passare qualche ora all’aria aperta al Parco dei Nonni, regalo di Family Care alla città di Varese, dove potranno ricrearsi dal punto di vista fisico e cognitivo grazie alle numerose strutture disposte ad hoc sull’intera area. Rimarrà sempre attiva anche la possibilità di prenotare corse gratuite per recarsi in ospedale o in strutture sanitarie per effettuare visite mediche.



Il 2 ottobre, in tutta Italia, è il giorno dedicato ai nonni. Family Care non si dimentica di chi ha i capelli bianchi e ha voluto estendere per tutto il mese di ottobre la durata della ricorrenza. Con questo gesto solidale, l’Agenzia per il Lavoro vuole dimostrare la sua vicinanza a chi ha sofferto di più nell’ultimo anno e mezzo di pandemia e facilitare il raggiungimento di un posto tranquillo e piacevole dove passare ore preziose con i propri cari e con le proprie badanti.

“Dopo il successo riscosso dall’iniziativa ‘Taxi con il Cuore’ che ha portato gli anziani a vaccinarsi la scorsa primavera, proponiamo ora agli Over70 varesini la possibilità di usufruire di corse gratuite in taxi per tenere raggiungere il Parco dei Nonni. Dopo il nostro recente appello alle Istituzioni affinché considerino l’opportunità di inserire nella priorità vaccinale le badanti, al pari dei sanitari, proseguiamo così nel nostro impegno a favore della Terza e della Quarta età”, ha dichiarato Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Family Care.

Per accedere al servizio basterà contattare la filiale Family Care di Varese (da lunedì a venerdì in orario 9-13 e 14-18) al numero di telefono 0332/1430125. Il personale di Family Care fornirà sia un codice che l’utente dovrà poi comunicare a Radio Taxi Varese per chiamare il taxi (in base alla data e all’orario scelto), sia un voucher digitale che dovrà essere mostrato al tassista per usufruire gratuitamente della corsa. Per il ritorno sarà sufficiente richiamare Radio Taxi Varese con il medesimo codice e concordare il viaggio di rientro.