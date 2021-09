“Teatro del ‘900”, lo spettacolo viaggia da Legnano a Luino raccontato da locandine e riviste

Inaugurata questa sera, venerdì 3 settembre, a Legnano, nella sala delle Giare, in villa Jucker, The Mode dinner & events, la mostra/esposizione “Teatro del ‘900”, una idea promossa da Giordano Fenocchio (attore), Marco Borroni (Teatro Galleria Legnano) e Francesco Pellicini (Associazione Festival del Teatro e della Comicità città di Luino) . L’evento patrocinato dal Comune di Legnano coinvolge come partner la Fondazione Ticino Olone e la Famiglia Legnanese.

Alla presentazione anche l’assessore Guido Bragato, Salvatore Forte presidente della Fondazione Ticino Olona, Gianfranco Bononi, presidente della Famiglia Legnanese, rappresentanti della politica locale e della compagnia dialettale I Legnanesi.

«La mostra, unica nel suo genere – hanno spiegato gli organizzatori -, vede l’esposizione di circa 200 documentazioni in versione cartacea e in formato originale di programmi di sala, locandine e riviste editoriali legate allo spettacolo del secolo scorso. Testimonianze preziose e in molti casi rare e uniche le quali formano il patrimonio della collezione, una ricerca e acquisizione dettata dall’amore per il teatro, non improvvisata ma durata anni e che, senza perdersi in discorsi dispersivi, potete vedere, visionare e apprezzare in forma completa sul sito www.teatronovecento.it».

La presenza di diversi documenti riferiti al Teatro Galleria di Legnano rappresenta anche un omaggio a una sala che ha fatto la storia dello spettacolo locale, ospitando sul suo palco attori come Totò, Gino Bramieri, Claudio Villa, Macario, Johnny Dorelli, Rita Pavone, Mondaini-Vianello, Dario Fo, per citare soltanto qualche nome.

La mostra si svolge nelle sale della Famiglia Legnanese (Via Matteotti 3 a Legnano) dal 4 al 12 settembre 2021 e sarà aperta al pubblico nei seguenti orari:

Sabato e Domenica 10/13 – 17/20

Giorni feriali 17/20

L’ingresso sarà gratuito rispettando le normative Covid attualmente in vigore.

Successivamente, la mostra/esposizione si trasferirà a Palazzo Verbano di Luino per poi proseguire nel suo percorso in altre città.