Telecamere, centro prelievi, spazi comuni: le priorità di Fratelli d’Italia per Moriggia

Questa mattina Francesca Caruso e Stefano Romano, candidati consiglieri comunali per Fratelli d’Italia, hanno visitato il quartiere di Moriggia per incontrare i cittadini e verificare quanto è necessario fare per il prossimo quinquennio.

Diverse le indicazioni emerse dal confronto con la realtà locale, da sempre stimolo per garantire il buon governo del territorio.

«Fratelli d’Italia mantiene alta l’attenzione sui quartieri e le periferie della città. I prossimi investimenti sulla sicurezza vedranno interventi di rilievo nel potenziamento del sistema di videosorveglianza e incontri delle Forze dell’Ordine con la cittadinanza per il contrasto delle truffe e raggiri a danno degli anziani. Inoltre è importante investire sulla tutela degli esercizi commerciali prevedendo agevolazioni e sgravi per i negozi di vicinato» dice Francesca Caruso.

«Moriggia è un quartiere con una popolazione con età media molto avanzata» sottolinea Stefano Romano. «È necessario avvicinare i servizi al cittadino. Per questo è importante realizzare un Centro prelievi per tutelare la salute degli anziani oggi costretti a spostarsi con i mezzi pubblici verso il centro cittadino. Tra le priorità di Fratelli d’Italia vi è la riqualificazione del parchetto comunale di via Rizzato e l’installazione di un sportello bancomat. Inoltre è necessario valutare con Casorate Sempione la sistemazione del tratto al confine con il Comune limitrofo, via Monte Leone angolo via Monte Cristallo».

In un quartiere privo di un vero centro riconosciuto, resta sempre da concretizzare la realizzazione di una piazzetta rionale, progetto del quale si parla da anni «ma che è necessario che trovi il suo completamento nella prossima Amministrazione Comunale. Moriggia ha bisogno di un punto di ritrovo per i giovani nel quale organizzare eventi e manifestazioni».

“Portiamo il centro nelle periferie” è lo slogan di Fratelli d’Italia.