Tensione a Malpensa, nuovi cartelli per il Campo dei Fiori e la Popillia a San Siro nel podcast dell’8 settembre

Le principali notizie di mercoledì 8 settembre

È arrivato in ritardo al gate a Malpensa e quando ha scoperto che l’imbarco era già chiuso ha preso una transenna e l’ha scaraventata addosso all’addetta all’imbarco. È l’ultimo episodio di aggressione al personale avvenuto a Malpensa la mattina di martedì 7 settembre, all’imbarco del volo WizzAir per Tirana, un volo considerato “caldo” dal personale dell’aeroporto. La discussione era già iniziata nelle prime fasi di imbarco: l’uomo e la moglie erano in regola con il Green Pass, ma mancavano quelli dei figli. È stato inviato a fare il tampone per i figli ma quando è tornato per imbarcarsi era ormai in ritardo. Lì l’esplosione di rabbia e il gesto placato dai colleghi dell’addetta.

Da lunedì 13 settembre 2021, come in Italia, anche in Svizzera sarà obbligatorio esibire il certificato Covid per poter accedere ai ristoranti al chiuso e ad una serie di locali pubblici per il tempo libero, la cultura e lo sport. Le nuove regole riguarderanno anche il mondo delle imprese: il governo elvetico ha previsto che anche i datori di lavoro potranno inserire la richiesta di pass tra le misure di protezione. I nuovi provvedimenti sono stati adottati dal Consiglio federale per far fronte alla difficile situazione degli ospedali legata all’aumento dei ricoveri e dei contagi.

La Svizzera sta valutando infine una serie di nuovi provvedimenti per l’ingresso nella Confederazione delle persone non guarite o non vaccinate. Per i trasgressori delle nuove regole sul pass è prevista una multa di 100 franchi.

Dopo un anno di lavoro per la mappatura dei 21 sentieri del Parco del Campo dei Fiori, sono state stampate le frecce che riportano direzioni e durata dei percorsi che si snodano tra Campo dei Fiori e Monte Martica. Un lavoro certosino che ha dovuto superare i problemi legati alla pandemia ma anche alcuni distruttivi eventi atmosferici.La realizzazione di tutto il lavoro è avvenuto nella sede della Cooperativa Naturcoop dove sono stati impiegati due lavoratori disabili assunti di fatto da Tigros, lo sponsor del progetto, e che hanno lavorato sia per rivedere la cartellonista sia per creare un’app a disposizione di chi vuole affrontare uno dei sentieri del parco e cerca informazioni su lunghezza, difficoltà o altri dettagli

Sono iniziati mercoledì mattina i lavori sul muro che ha causato la chiusura del tratto di Briantea a Malnate dallo scorso 25 luglio e che ha obbligato una sostanziale modifica della viabilità cittadina, da e per Varese. Il muro è di privati e, dopo i tempi tecnici che la burocrazia richiede in questi casi, mercoledì mattina hanno finalmente preso il via le opere per la messa in sicurezza della struttura. Maggiori indicazioni vorranno fornite dall’amministrazione già giovedì.

Le larve della Popillia Japonica, coleottero particolarmente nocivo e molto invasivo, hanno divorato gran parte del manto erboso delle piste dell’Ippodromo di San Siro a Milano. Per questo le corse non potranno tenersi in quell’impianto e così il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha deciso che tutte le gare in programma A San Siro sono assegnate all’ippodromo di Varese. Alle Bettole, quindi, in parziale recupero delle gare non disputate a Milano, si svolgeranno le corse a partire dal 15 settembre.

