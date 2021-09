Terza dose, nubifragio a Malpensa e le parole di Galliani su Berlusconi nel podcast del 17 settembre

Le principali notizie di Venerdì 17 settembre

Da lunedì 20 settembre parte una nuova fase della campagna vaccinale antiCovid in Lombardia. Come ha chiesto la struttura commissariale, si parte con il terzo richiamo delle persone più fragili, categorie di pazienti immunodepressi che devono completare il ciclo per essere sufficientemente coperti.

Saranno convocati direttamente dagli ospedali di riferimento che garantiranno un ambiente protetto e saranno circa 200 ogni giorno in provincia di Varese. Il piano prevede di completare le convocazioni entro fine ottobre.

Il giorno dopo l’emergenza, che ha causato la chiusura di Malpensa per oltre 2 ore, il dirottaento su altri scali di 20 aerei, 10 persone intrappolate nelle loro auto e salvate dai vigili del fuoco e una ventina di lavoratori evacuati da Cargo City con i gommoni, venerdì i voli sono tornati regolari all’aeroporto passeggeri di Malpensa. Ancora problemi invece nell’area cargo dell’aeroporto, con alcuni comparti della Cargo City bloccati dall’assenza di corrente elettrica e la necessità di ripristinare gli impianti.

L’imprenditore proprietario dell’edificio commerciale crollato ad Albizzate il 24 giugno 2020 ha risarcito i familiari delle tre vittime, la donna rimasta ferita e il Comune di Albizzate, che da questa tragedia otterrà almeno un parco giochi per i bambini.

Quel giorno, sotto il pesante cornicione di cemento venuto giù in via Marconi, morirono Fouzia Taoufiq di 38 anni, e i figli Soulaymane, 5 anni, e Yaoucut di soli 12 mesi, mentre un terzo figlio si salvò per miracolo.

«È offensivo quello che si è tentato di fare con Silvio Berlusconi. È la persona che per più giorni ha fatto il presidente del Consiglio, ha costruito un impero, è stimato in tutto il mondo e si permettono di chiedere una perizia psichiatrica?». A dirlo è il senatore Adriano Galliani, uomo simbolo del Milan targato Berlusconi e oggi a Varese a sostenere la campagna elettorale di Forza Italia e di Matteo Bianchi.

Torna il Festival del Racconto con l’edizione 2021. In realtà non si è mai fermato grazie alle iniziative della primavera e dell’estate che hanno animato la cultura varesina. La grande rassegna che porta il nome dello scrittore di Piero Chiara è stata presentata da Bambi Lazzati e Romani Oldrini questa mattina nella cornice del Castello di Masnago che per tre mesi sarà “la casa” del Premio.

Trentuno gli appuntamenti in programma con diverse novità e graditi ritorni. tra gli ospiti marco risi e mario botta, mentre nella giornata delle premiazioni, domenica 17 ottobre, saranno presenti i tre finalisti: Carlo Lucarelli. Bianca Pitzorno e Antonio Franchini

