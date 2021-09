Tesserino per le docce a Milano, a Gallarate si fingono volontari per raccogliere soldi

Nella mattina di martedì 14 settembre la Polizia di Stato di Gallarate ha denunciato due cittadini italiani per sostituzione di persona, allontanandoli per tre anni dal comune di Gallarate con foglio di via obbligatorio. Si fingevano volontari per una onlus caritativa, ma c’era dietro un trucco.

La centrale operativa del Commissariato è stata allertata circa la presenza sospetta, alla sede Asst e Ats Insubria di Corso Leonardo Da Vinci, di due persone che in maniera insistente chiedevano danaro agli utenti in entrata ed uscita dall’ufficio.

Giunta sul posto, la Volante ha subito acquisito diverse informazioni utili dagli utenti presenti: è emerso anche che i due personaggi mostravano un tesserino di un’associazione, utilizzato per accreditarsi. Le persone che fornivano le informazioni agli agenti, per lo più anziane, lamentavano soprattutto il fatto che i due soggetti fossero molto insistenti e pretenziosi nella richiesta.

Effettuato un giro di perlustrazione in zona, la Volante ha individuato i due uomini fuori da un bar della zona intenti a consumare delle bevande, con ancora il “famoso” tesserino a seguito intestato ad un’opera caritatevole di Milano.

Da subito i due soggetti hanno ammesso di aver “impropriamente” utilizzato il tesserino per ricevere qualche offerta, fingendosi legittimati a raccogliere donazioni per la Onlus, quando in realtà il possesso dello stesso li autorizzava esclusivamente a recarsi presso la sede dell’ente per lavarsi o mangiare.

I due sono due pregiudicati italiani, rispettivamente di 52 e 42 anni: sono stati così denunciati dal Commissariato di via Ragazzi del ’99 per sostituzione di persona in concorso ed allontanati per tre anni dal Comune di Gallarate con foglio di via obbligatorio.