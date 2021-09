Tognola torna alla carica: “Al confronto tra i candidati niente consiglieri. Attendiamo la risposta di Martino”

Alberto Tognola della lista “Daverio Cresce” torna alla carica. Al suo appello perché si organizzi un confronto tra i tre candidati alla poltrona di primo cittadino ha risposto per ora soltanto Marco Colombo di Daverio Davvero, facendo alcune controproposte che Tognola respinge al mittente; queste le ragioni: “Il mio appello di qualche giorno fa per un confronto pubblico con i tre candidati sindaco nel Comune di Daverio è stato per il momento inascoltato – spiega in un comunicato -.

Ha risposto il candidato Marco Colombo con una controproposta: un confronto allargato a candidati consiglieri scelti per la futura giunta e moderato da giornalisti di Daverio.

Il candidato Franco Martino non ha dato nessun cenno di risposta.

Io ripropongo la sfida, che mi sembra sensata. In altri Comuni e in modo particolare a Varese questi confronti stanno moltiplicandosi.

Sulla proposta di Marco Colombo ho queste obiezioni: la giunta viene nominata dal sindaco dopo la sua elezione. Se Marco Colombo l’ha già decisa buon per lui. Quello che è certo è il candidato sindaco e credo che sia da lui che i cittadini vogliono conoscere le proposte della lista.

Quanto al moderatore crediamo non possa essere un elettore del Comune. Riassumo dunque e reitero la mia proposta: un confronto dei tre candidati sindaco moderato da un giornalista non di Daverio”.

Lo speciale elettorale di Daverio